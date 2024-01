FC Porto B deixa Tozé Marreco em alerta: «Vamos defrontar uma das melhores equipas do campeonato»

Tal como o médio Hélder Tavares , também Tozé Marreco deixou o alerta para a qualidade individual e coletiva que o FC Porto B pode apresentar no encontro deste domingo (11h00), referente à 18.ª jornada da Liga Sabseg. O técnico acredita que vai ser necessário um "grande Tondela" para conquistar novamente os três pontos, tal como aconteceu com o AVS SAD "Vamos defrontar uma das melhores equipas do campeonato que mantém uma base grande da época passada", afirmou o treinador, de 36 anos. De facto, os auriverdes ainda não venceram os dragões nos três encontros que disputaram desde que regressaram ao segundo escalão do futebol português.Deste modo, Tozé Marreco tem esperança num bom resultado e admite que o seu grupo está "preparado para lutar e com ambição de ganhar os três pontos".