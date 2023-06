Hélder Tavares apresentado como reforço do Tondela

A época pode ter terminado há poucos dias, mas o Tondela está já com a mira apontada a 2023/24. Nesse sentido, depois de ter renovado com o capitão Ricardo Alves, o conjunto beirão anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Hélder TavaresO médio, de 33 anos, está assim de regresso a um clube que conhece bem, isto na medida em que representou o Tondela entre 2015 e 2019. O experiente jogador, de 33 anos, atuava nos romenos do Voluntari e assinou um contrato válido por duas temporadas.Formado no Operário Lisboa e no Olivais e Moscavide, o internacional cabo-verdiano representou, enquanto sénior, o Atlético do Tojal, o Portosantense, o Beira-Mar, o Otelul (Roménia), o Altay e o Giresunspor (Turquia), para além dos já referidos Tondela e Voluntari.