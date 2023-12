Hélder Tavares resignado: «Não é fácil parar este Sporting»

Hélder Tavares marcou o golo de honra do Tondela na derrota frente ao Sporting (1-2) , e reconheceu que era muito difícil à equipa beirã fazer melhor."Eu faço um resumo positivo deste jogos pois sabíamos das dificuldades. Não é fácil parar este Sporting mas tentámos ir atrás do resultado mesmo sabendo que seria complicado", afirmou o jogador, à Sport TV, onde também analisou o seu golo: "Não é fácil marcar a estas equipas mas conseguimos e até tentámos algo mais. Já estamos focados no próximo jogo dia 30 (Oliveirense) que é a nossa luta. Ainda não vamos pensar no próximo jogo com o Sporting".