Hélder Tavares visa equipas B: «Há sempre um ou outro jogador que vem de cima»

A vitória diante do AVS SAD na 17.ª e jornada final da primeira volta da 2ª Liga (3-2) ainda está bem presente na memória de Hélder Tavares, que vincou a exibição do Tondela diante dos avenses marca por "muita luta e entrega" para conquistar os três pontos ao líder da Liga Sabseg, frisando que conseguiram "fechar bem a primeira volta". Contudo, o médio cabo-verdiano considera que o FC Porto B tem outro tipo de disponibilidade para causar danos à defesa beirã.

"As equipas B têm muita qualidade e depois há sempre um ou outro jogador que vem de cima, ou não. Mesmo assim, têm muita disponibilidade no plantel. Nós já estudámos o que temos de trabalhar e temos de continuar a perseguir os melhores resultados. Agora, é chegar a domingo e conquistar os três pontos em nossa casa", atirou Hélder Tavares, esperando uma boa moldura humana no Estádio João Cardoso. "É evidente que não vencemos os pontos sozinhos, espero que os adeptos venham aqui para nos apoiar".

E, nesse sentido, concluiu mesmo com uma referência ao horário do encontro. "Às 11h de um domingo é uma boa hora para ter gente no estádio. Que nos deem muita força e motivação", afirmou o experiente jogador de 34 anos.