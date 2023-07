Lateral Luís Rocha assina pelo Tondela por uma época

No dia de arranque dos trabalhos de preparação para a temporada 2023/24, o Tondela oficializou a contratação de Luís Rocha, lateral-esquerdo, de 30 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada.Em declarações aos meios do clube, o experiente jogador, que dividiu a formação entre Famalicão e V. Guimarães, admitiu que a oportunidade de regressar a Portugal, após sete temporadas no estrangeiro, pesou na decisão. "Acabou por ser uma decisão fácil, há muito que queria voltar a Portugal e nada melhor que um Clube como o Tondela, quando surgiu o interesse nem hesitei", disse, antes de acrescentar: "Pela história que o Tondela tem escrito nos últimos anos e pelo excelente feedback que fui recebendo de amigos que também já foram atletas aqui, tenho a certeza que fiz a escolha certa, estou feliz e expectante para começar."No momento de se apresentar aos adeptos auriverdes, o lateral destacou a experiência que pode dar ao plantel às ordens de Tozé Marreco. "Sou jogador muito melhor preparado do que era há oito anos antes de sair para o estrangeiro. Posso acrescentar experiência e profissionalismo em cada treino e cada jogo, em que a equipa estará sempre em primeiro lugar. Não queria falar muito nos meus aspetos mais técnicos, isso deixo para quem está de fora", explicou o defesa que, como sénior, somou quatro temporadas no V. Guimarães antes de sair para o estrangeiro.Finalmente, Luís Rocha deixou ainda uma palavra para os adeptos: "São muito importantes para nós. Sei dessa paixão, dessa conexão e tenho a certeza que juntos iremos lutar sempre pelo melhor do Tondela"O lateral já esteve hoje presente na realização dos habituais exames médicos, com o resto do plantel. Esta terça-feira, são esperadas mais novidades para o grupo de trabalho, que vai efetuar testes físicos no Estádio João Cardoso.