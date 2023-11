Léo Navacchio quer virar a página: «Cada jogo tem a sua história»

Léo Navacchio fez uma antevisão bastante sucinta da partida com o Torreense, na qual o Tondela espera sair por cima e ultrapassar mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Nesse sentido, o guardião lembrou a partida contra a formação de Torres Novas, para o campeonato e que acabou com a derrota dos auriverdes."Fizemos um jogo contra o Torreense e sabemos onde errámos e onde acertámos, mas saímos com muita frustração pelo resultado, porque fizemos um grande jogo", relembrou o brasileiro, que reflete que "cada jogo tem a sua história" e a "ambição é diferente, porque desta vez é para a Taça".Navacchio, que já representou o Torreense, viu com bons olhos voltar a Torres Novas, mesmo não perdendo o foco principal. "O mais especial era mesmo trazer a vitória. Vou reencontrar bons amigos naquela casa, mas o importante é passar. Vamos com muita ambição, porque é um jogo da Taça, é diferente e vamos com tudo para ultrapassar a eliminatória."O guardião, de 30 anos, vai voltar a assumir as redes tondelenses, onde o dono principal no campeonato tem sido Ricardo Silva e, nesse sentido, faz uma chamada aos adeptos auriverdes para a 4ª eliminatória da prova rainha."É sempre mais fácil com os adeptos, sabemos a importância que eles têm na partida e na nossa motivação dentro de campo. Espero que alguns consigam ir ao jogo para nos apoiar", concluiu o guardião canarinho.O Tondela vai visitar o Torreense, este domingo, para a Taça de Portugal, com início às 17h00.