Luan Farias: «O mais importante é continuar a subir na tabela»

Luan Farias acredita que o bom momento do Tondela, após a vitória (2-1) diante do Länk Vilaverdense, pode continuar na receção ao Feirense, no próximo sábado."Sabemos que vai ser um jogo difícil contra uma bela equipa. Porém, vimos de uma vitória. Estudamos bem a lição e os pontos mais fortes deles, para conseguirmos anulá-los melhor. É importante dar continuidade e conquistar os três pontos", atirou o extremo de 20 anos.O brasileiro vincou mesmo o objetivo fulcral da formação auriverde. "O mais importante é subir na tabela e continuar este bom momento", revelou. "Estamos completamente focados e sabemos o que queremos, isso também é importante, ter confiança no processo."Por fim, Luan Farias deixou uma mensagem aos adeptos beirões. "Espero que venham em massa à nossa casa porque vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos e uma vitória", concluiu.O Tondela recebe o Feirense, no Estádio João Cardoso, a partir das 15:30 horas, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga SABSEG.