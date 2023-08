Luan Farias reforça Tondela por empréstimo do Estrela da Amadora

O Tondela anunciou, esta quinta-feira, a contratação do extremo Luan Farias. O brasileiro, de 20 anos, chega aos beirões por empréstimo do Estrela da Amadora, válido até junho de 2024.Nas primeiras declarações com a camisola do novo clube, o jovem mostrou-se entusiasmado com a mudança. "Estou muito feliz com esta oportunidade e quero ser muito feliz aqui no Tondela. Quando soube da possibilidade de vir, não pensei duas vezes", disse, antes de se apresentar: "Sou um extremo e gosto muito de driblar, considero-me um jogador muito veloz, é esse o meu jogo. Vou dar sempre o máximo pelo Tondela e acredito que vamos ser felizes."Chegado a Portugal na época passada, Luan Farias fez apenas uma partida pela equipa principal do Estrela da Amadora, tendo atuado sobretudo ao serviço dos sub-23, onde realizou 27 encontros e apontou quatro golos. No Tondela, o extremo terá assim oportunidade para ter mais continuidade num nível de competição mais elevado.