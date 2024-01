Lucas Barros: «O objetivo é colocar o Tondela na 1.ª divisão»

Lucas Barros tem sido um dos nomes preponderantes nas escolhas de Tozé Marreco para os encontros do Tondela. O brasileiro encontra-se emprestado pelo Gil Vicente aos beirões, porém, ao Magazine da Liga Portugal, contou que construiu uma "nova família" no emblema atual.

"Há males que vêm por bem. No meu primeiro ano no Gil Vicente tive um começo de época mau. Tive uma lesão e perdi espaço, precisei de respirar novos ares. Ao chegar aqui, construí uma nova família. Quando cheguei aqui todos me receberam bem, com a mesma simpatia, a mesma união. Sou feliz aqui porque recebi uma nova oportunidade", revelou o lateral, salientando a boa receção do grupo e da população da cidade, por exemplo, quando vai "comprar pão". Nesse sentido, também traçou um objetivo coletivo bem vincado: "Pode não ser neste ano, mas será no próximo. Queremos colocar o Tondela na 1ª divisão".

Com apenas 24 anos e com espaço para evoluir, Lucas Barros admitiu que Tozé Marreco tem uma filosofia direta e coloca em jogo "quem está melhor nos treinos". "Eu gosto dele. É bom treinador, mas é muito duro. Temos que trabalhar bastante e isso também é bom. Joga quem está melhor, sempre", refletiu.

O defesa também jogou no Sp. Covilhã, clube que lhe abriu as portas de Portugal, e frisou que "não foi fácil" adaptar-se ao novo país, principalmente pela temperatura, assim como a "parte técnica do jogo".

"Foi difícil porque houve algumas mudanças. Cheguei do Botafogo, onde se treinava com quase 40ºC e, num treino do Sp. Covilhã, era um frio incrível. Houve alturas em que treinávamos com -3ºC. Foi um choque", disse, sem esquecer as principais diferenças entre o futebol canarinho e o português: "No Brasil, sempre foi aquele jogo mais corrido, muito de um para um. Aqui não, evoluiu muito mais. A parte técnica, as marcações, essas coisas são diferentes. Aqui é muito fácil o último vencer o primeiro, não existe dificuldade nisso".

Lucas Barros tem sido o dono da lateral esquerda auriverde nos encontros da 2ª Liga e já leva 19 partidas pelo Tondela.