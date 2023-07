Luisinho assina pelo Tondela por uma época

O Tondela confirmou esta quinta-feira a contratação do extremo Luisinho, tal comoescreveu na edição de hoje. O jogador, de 33 anos, assinou um contrato válido por uma temporada.Nas primeiras declarações como jogador do Tondela, o experiente jogador explicou a opção pelo novo clube. "Estou muito feliz por estar aqui no Tondela, um clube que me abriu as portas e que me permitiu continuar a competir nesta divisão. Estou também muito satisfeito por continuar perto de casa e da família, podendo assim acompanhar de perto o crescimento da minha filha", disse o novo número 77 dos beirões.Depois de já ter trabalhado com os restantes colegas de equipa no treino desta manhã, Luisinho mostrou-se entusiasmado com o novo desafio na carreira. "Foi tudo perfeito. O projeto que o Tondela me apresentou é aliciante e estas primeiras horas correram muito bem. Também reencontrei, passados cerca de 17 anos o Ricardo Alves [foram colegas na Academia do Sporting CP], o que facilitou na minha integração", referiu, antes de acrescentar: "Creio que tem tudo para correr bem, estou super motivado e vou dar tudo de mim, como sempre fiz, para atingirmos os nossos objetivos de conquistarmos os três pontos em cada jogo."O experiente extremo muda-se assim para o Tondela depois de ter representado o Ac. Viseu, principal rival dos auriverdes, durante 11 temporadas o Ac. Viseu.