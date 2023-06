Marcelo Alves apresentado no Sochi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter concluído o seu período de empréstimo no Tondela, Marcelo Alves já tem novo clube, tendo sido apresentado como reforço dos russos do Sochi.O central, de 25 anos, voltou a ser emprestado pelo Madureira, formação com a qual tem contrato, sendo que a nova cedência contempla uma opção de compra.No Tondela, Marcelo Alves fez 51 jogos, assinando quatro golos e uma assistência.