Oficial: Belenguer deixa Tondela e SAD volta a ser totalmente gerida pelo clube

A SAD do Tondela está de novo na posse do clube, que recuperou as 80% das ações que tinha vendido ao Hope Group, em 2018, confirmando-se a notícia adiantada na edição impressa de hoje do. David Belenguer era o presidente da SAD, em representação do já mencionado grupo."O Clube Desportivo de Tondela informa que, à data de hoje, retomou o total das ações da SAD, agradecendo a David Belenguer todo o seu empenho, contribuindo para o crescimento do futebol profissional", refere apenas o curto comunicado emitido esta tarde pelo clube presidido por Gilberto Coimbra.