Oficial: Ricardo Silva é reforço do Tondela até 2025

Depois do avançado Roberto, o Tondela oficializou esta tarde a contratação do guarda-redes Ricardo Silva, comotinha adiantado. O jogador, de 24 anos, assinou um contrato válido até 2025.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o guardião não escondeu a satisfação pela mudança para os auriverdes. "Estou muito feliz por poder representar o Tondela, venho com muita ambição para atingirmos os objetivos coletivos e individuais", disse, antes de acrescentar: "De mim podem esperar sempre o máximo porque é assim que eu sou. Estou extremamente feliz com esta oportunidade de jogar num clube como o Tondela."O guarda-redes falou ainda do laço que tem de ser criado entre os colegas de posição. "É uma união que começou logo ontem [dia 1 da pré-época na CUF Viseu], a partir do momento em que nos vimos e nos conhecemos. Sabemos que se trata de uma posição muito especifica, em que só pode jogar um e o mais importante é que, jogue quem jogar, que estejamos, como vamos estar, a lutar todos em prol do melhor do Tondela", frisou.O Tondela será o quarto clube de Ricardo Silva enquanto sénior, depois de passagens pelo FC Porto B, Santa Clara e Moreirense, onde passou os últimos seis meses e se sagrou campeão da Liga Sabseg. Nos auriverdes terá a concorrência de Joel Sousa e Iuri Miguel pelo lugar na baliza.