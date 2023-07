O Tondela oficializou, esta terça-feira, a contratação de Yaya Sithole, médio-defensivo de 24 anos, que assinou um contrato válido por duas épocas.Nas primeiras declarações como jogador dos beirões, o internacional sul-africano mostrou-se entusiasmado com a mudança lara o novo clube. "Estou muito contente por estar aqui. O Tondela mostrou muito interesse em mim e quando fiquei a saber, não demorei a dizer que sim. Queria muito vir e estou feliz por estar aqui convosco", referiu, aos meios do clube, apresentando-se depois aos adeptos: "Sou um médio que pensa acima de tudo na equipa. Ajudo na defesa e no ataque, posso ser um 'box to box', sempre com o pensamento no coletivo e na conquista dos três pontos."Yaya Sithole chega aos auriverdes depois de quatro épocas e meia ao serviço do B SAD, onde começou por atuar nos sub-23. Em 2022/23, o médio disputou 22 jogos e assinou duas assistências.