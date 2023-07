O Tondela oficializou este sábado a contratação de Pedro Maranhão até 2026. O extremo, de 24 anos, representou a Sanjoanense na época passada, dando agora um novo rumo à carreira."É uma oportunidade que quero agarrar com tudo. Trabalhei muito para aqui chegar e agora o caminho é o mesmo, o do trabalho", referiu, em declarações à comunicação do clube."Tenho de agradecer porque não é para todos ter a hipótese de jogar num clube como o Tondela. Estou muito impressionado pela positiva com o que encontrei aqui, já tinha ouvido falar no clube, mas as minhas expectativas foram superadas", acrescentou, antes de elogiar a sua nova casa. "É espetacular e a Cidade é muito bonita e acolhedora. Pelo que me disseram, nos dias dos jogos, os adeptos vêm em grande ao estádio, estou expectante", referiu.Maranhão já participou no particular contra a Académica e que terminou empatado (1-1). Daniel Dos Anjos marcou para o Tondela e Diogo Amaro para a Académica.