Pepa recorda palavras de Conceição: «Cheguei ao balneário com todas as acusações mais patéticas e acendi um isqueiro...»

Pepa publicou mais um episódio da série autointitulada 'Nunca Desistas dos Teus Sonhos'. O agora treinador dos sauditas do Al Tai recordou a goleada (1-5) imposta pelo Benfica em Tondela, cidade afeta ao clube que treinava em 2017/18 e as palavras de Sérgio Conceição que não esqueceu, considerando-as como um "episódio grave".O treinador do FC Porto levantou dúvidas acerca da atitude dos beirões diante dos encarnados, a 18 de dezembro de 2017. "Em Tondela, encontrámos uma equipa muito agressiva e ontem [referindo-se ao jogo com Benfica] parecia passiva no jogo", vincou Conceição.Pepe revela agora que usou essa e outras considerações para fazer algo incomum perante o grupo de jogadores que tinha à disposição. "No primeiro treino da semana, cheguei ao balneário com todos os recortes de jornais e as acusações mais patéticas e no meio dos jogadores acendi um isqueiro, queimei todas as palavras que colocavam em causa o nosso profissionalismo, o nosso brio e a nossa vontade de vencer. Pedi-lhes para fazerem o mesmo e queimarem da sua memória tudo o que tinha sido dito e escrito. 'A nossa resposta vai ser dada mas é dentro de campo!'", lembrou o treinador que assegurou sempre a permanência nas três temporadas ao comando do Tondela.Na mesma temporada, mas no jogo na Luz, a equipa então orientada por Pepa vence na Luz, algo que deu um peculiar prazer ao técnico. "Num estádio cheio de adeptos do Benfica a pedirem o penta, fui expulso numa arbitragem polémica, jogámos com o vento contra, mas não havia nada a fazer. Os Deuses do Futebol estavam connosco e fez-se justiça. Resultado final: exibição quase perfeita, vencemos 3-2 e carimbámos a manutenção em pleno Estádio da Luz. Apesar de não precisar de provar nada a ninguém, esta foi das maiores bofetadas de luva-branca que pude dar na minha carreira", frisou.Nunca Desistas dos Teus Sonhos 13/20 TondelaNa segunda época em Tondela, aconteceu um episódio que mexeu muito comigo e que ficará para sempre gravado na minha carreira. Decorria a 15ª jornada da I Liga e recebíamos o Benfica. Um jogo em que tudo nos correu mal (fizemos 10 faltas e 1 remate à baliza) e a eles, tetracampeões nacionais, tudo correu na perfeição. Resultado final: derrota por 1-5.Após este jogo, fomos massacrados na imprensa, disseram tudo sobre a nossa falta de carácter nas redes sociais; comentadores, adeptos rivais, quase toda a gente que está neste pequeno mundo do nosso futebol tinha uma certeza: o Pepa e o Tondela tinham aberto as pernas ao Benfica. A somar a isto, outro episódio grave, um colega de profissão, treinador de um dos rivais do Benfica veio a público afirmar que a equipa do Tondela tinha sido muito pouca agressiva.No primeiro treino da semana, cheguei ao balneário com todos os recortes de jornais e as acusações mais patéticas e no meio dos jogadores acendi um isqueiro, queimei todas as palavras que colocavam em causa o nosso profissionalismo, o nosso brio e a nossa vontade de vencer. Pedi-lhes para fazerem o mesmo e queimarem da sua memória tudo o que tinha sido dito e escrito. "A nossa resposta vai ser dada mas é dentro de campo!"Nessa altura tinha muita vontade de falar, entrar em directo nos programas desportivos para responder, esclarecer tudo, mas concentrei-me na única coisa que estava ao meu alcance: preparar a equipa o melhor que podia.Uma volta depois, na Luz, preparei toda a vertente técnico-táctica e no final da palestra, antes de entrarmos em campo, disse aos jogadores:"Lembram-se do massacre que levámos na 1ª volta e eu vos pedi para colocarem uma pedra sobre o assunto? Para responderem dentro de campo? Então está na altura de levantarem essa pedra e mostrarmos dentro de campo toda a nossa personalidade e carácter!Num estádio cheio de adeptos do Benfica a pedirem o Penta, fui expulso numa arbitragem polémica, jogámos com o vento contra, mas não havia nada a fazer. Os Deuses do Futebol estavam connosco e fez-se justiça.Resultado final: exibição quase perfeita, vencemos 3-2 e carimbámos a manutenção em pleno Estádio da Luz.Apesar de não precisar de provar nada a ninguém, esta foi das maiores bofetadas de luva-branca que pude dar na minha carreira. Infelizmente, estes episódios continuam a repetir-se no nosso futebol por pessoas maldosas e a colocar em causa o carácter de profissionais honestos e trabalhadores. Respeito!#NuncaDesistasdosTeusSonhos #Tondela #Respeito