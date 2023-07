Ricardo Silva é alvo para a baliza do Tondela

O guarda-redes Ricardo Silva é alvo definido pela direção do Tondela para reforçar as opções para a baliza à disposição de Tozé Marreco, confirmouAos 24 anos, o jogador, que fez grande parte da formação no FC Porto, está perto de conhecer o quarto clube da carreira enquanto sénior. Depois de várias épocas na equipa B dos dragões, o guardião passou a primeira metade de 2022/23 no Santa Clara, onde nunca foi opção, antes de se mudar para o Moreirense, sagrando-se campeão da 2.ª Liga, com dois jogos disputados.Com a saída já confirmada de Tear e com a continuidade de Niasse a estar praticamente descartada, Ricardo Silva lutará, a confirmar-se a mudança, com Iuri Miguel e Joel Sousa pela titularidade entre os postes.