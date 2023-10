Roberto e a vitória na Taça de Portugal: «É passado e já estamos focados no próximo jogo»

Roberto, avançado do Tondela, já esqueceu a vitória frente ao 1.º de Dezembro (2-1) que colocou os beirões na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e tem as atenções todas centradas no duelo com o Marítimo, a contar para a 8.ª jornada da 2.ª Liga."Sabemos que é uma deslocação difícil, porque o Marítimo é uma das equipas fortes do nosso campeonato, tem os seus objetivos, como nós temos os nossos. Temos vindo a melhorar, a crescer, temos que continuar a crescer e a fazer o nosso trabalho, provar mais uma vez no sábado que merecemos a vitória", revelou o experiente ponta de lança, que fez o gosto ao pé no encontro da prova raínha. "A Taça é uma prova muito singular, tivemos o comprovativo disso no fim de semana passado, com equipas da 1.ª Liga a serem eliminadas. Nós, felizmente, conseguimos o nosso objetivo que era passar, vencer o jogo. Ficamos muito contentes, mas é passado, já estamos focados no próximo", vincou o jogador.Agora com 34 anos, Roberto sabe que o apoio dos adeptos tem muito peso no desempenho do coletivo. "É óbvio que com os nossos adeptos por perto é sempre mais fácil. Contamos com o apoio de quem lá estiver ou de quem assistir pela televisão", concluiu.