Roberto encaminhado para o Tondela

Aos 35 anos, o avançado Roberto está em vias de conhecer um novo clube na sua carreira. O Tondela, confirmou, tem bem encaminhada a contratação do goleador que está de saída do Penafiel, depois de ter terminado contrato e não ter chegado a acordo para continuar nos durienses.Apesar da idade, o ponta de lança não tem abrandado a sua produção no ataque. Na época passada, em 35 partidas, somou 14 golos e cinco assistências, sendo que nas últimas seis temporadas, apenas por uma vez não ultrapassou a marca dos 10 remates certeiros.Assim, Roberto terá oportunidade de aumentar o seu registo goleador na 2.ª Liga, onde é atualmente o quinto melhor marcador da história da competição, com 73 golos. À sua frente, estão apenas Pires (114), Artur Jorge (91), Marcão (82) e Paulo Vida (80).