Rúben Fonseca oficializado nos romenos do Hermannstadt

O avançado Rúben Fonseca foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Hermannstadt, da Roménia. Aos 23 anos, o ponta-de-lança prepara-se assim para viver a sua primeira experiência no estrangeiro.Na temporada passada, Rúben Fonseca esteve ao serviço do Tondela, clube no qual fez a reta final da formação. Apesar de ter sido poucas vezes opção no onze de Tozé Marreco, o avançado terminou a época com 41 jogos disputados, tendo assinado quatro golos e uma assistência.Além do Tondela, o internacional jovem por Portugal, que passou também pelo Feirense e Benfica na formação, já representou o Salgueiros e o Sp. Braga B, sempre por empréstimo dos auriverdes.O Tondela já tinha confirmado a saída do jogador, em final de contrato, no passado dia 30 de junho.