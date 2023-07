Rui Gomes reforça Tondela por empréstimo do Portimonense

O Tondela continua a enriquecer o leque de opções à disposição de Tozé Marreco nesta janela de transferência. Esta sexta-feira, o clube formalizou a contratação do extremo Rui Gomes, que chega aos auriverdes por empréstimo do Portimonense.Nas primeiras declarações aos meios do clube, mostrou-se feliz com a mudança para os beirões. "Sinto-me bem. Fui muito bem recebido, encontrei um grupo muito forte e unido e estou pronto para a 'guerra' que aí vem", começou por dizer, antes de prosseguir: "Nunca me cruzei com o Tondela, mas passadas estas horas aqui, já consigo perceber que é um clube muito unido, uma família que vai para qualquer jogo para vencer e eu identifico-me muito com essa postura e forma de encarar os desafios. Sou um jogador trabalhador, que nunca desiste de uma bola, de nenhum lance e que dá tudo dentro de campo. Falando de uma forma mais técnica, não tenho medo de ter a bola, gosto de atacar e ir 'para cima', como se costuma dizer."No Tondela, Rui Gomes vai envergar o número 10 na camisola, responsabilidade que abraça sem problemas. "Agradeço muito a confiança depositada em mim ao ficar com a camisola 10. Um número mítico que tem sido envergada por grandes jogadores neste clube e eu espero estar à altura das expectativas", finalizou o extremo, que já treinou às ordens de Tozé Marreco.Com passagens pela formação de Sp. Braga, Benfica e V. Guimarães, Rui Gomes vai viver a terceira experiência na 2.ª Liga, depois de ter feito nove jogos pelo Mafra em 2019/20 e meia temporada ao serviço do Sp. Covilhã, em 2021/22. As boas exibições nos serranos valeram-lhe o salto para o Portimonense, clube pelo qual fez a sua estreia no principal escalão do futebol português. Em 2022/23, participou em 34 jogos, assinando um golo e uma assistência.