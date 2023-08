Strkalj volta à Croácia e é reforço do Slaven

Livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Tondela no final de junho, o avançado Tomislav Strkalj foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Slaven, da Cróacia. O jogador, de 27 anos, está assim de volta ao seu país, tendo assinado um vínculo válido por duas temporadas com o novo clube."Estou muito feliz por estar de volta à Croácia depois de jogar no estrangeiro. Ao falar com antigos e atuais jogadores do Slaven, só aprendi coisas positivas sobre o clube e as condições que oferece, portanto não pensei muito quando o convite chegou. Estou ciente do que esperam de mim. Posso prometer que entrarei em todos os jogos como se fossem o último e que darei o meu melhor", disse o croata, em declarações aos meios do clube.Apesar de ter estado ligado durante quatro épocas, Strkalj nunca se afirmou como primeira opção e chegou mesmo a ser emprestado em duas ocasiões, primeiro ao Hrvatski Dragovoljac, da Croácia, e depois ao Auda, da Letónia. Pelos auriverdes, fez 58 jogos e apontou dois golos.