Tiago Almeida e o duelo com a UD Oliveirense: «Estamos focados e na máxima força»

Na antevisão do jogo frente à UD Oliveirense, Tiago Almeida, lateral de 21 anos do Tondela, salientou o ambiente de exigência máxima que se vive no seio do plantel para conseguir resultados positivos nestes últimos jogos da época."Todo o grupo sabe das dificuldades desta 2.ª liga e vamos entrar em cada jogo para ganhar. Os níveis de concentração estão elevados, porque o nosso objetivo ainda não está conquistado e temos de encarar estes jogos para ganhar", começou por referir o defesa aos meios do clube.Após a derrota na 25.ª jornada, diante do Mafra, o jovem defesa português sublinhou a importância da pausa no campeonato para o plantel: "Serviu para trabalhar alguns aspetos que estavam menos bem assimilados. Estamos focados e na máxima força."Além disso, Tiago Almeida voltou a apelar ao apoio da massa adepta, relembrando o papel fundamental importante em deslocações anteriores. "Podem fazer a diferença e é importante estarem connosco", finalizou.O jogo da 26.ª jornada da Liga Sabseg entre a UD Oliveirense e o Tondela está marcado para este sábado, às 15h30, no Estádio Carlos Osório.Autor.