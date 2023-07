Tomislav Strkalj e Rúben Fonseca de saída do Tondela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomislav Strkalj e Rúben Fonseca terminam esta sexta-feira contrato com o Tondela e vão deixar o clube da Liga Sabseg, anunciou esta sexta-feira a SAD do emblema beirão, em comunicado.

O avançado croata, de 26 anos, deixa o clube depois de "quatro épocas de Tondela ao peito", escreve a SAD no documento, com um total 58 jogos em todas as provas, tendo apontado dois golos nesse período".

Também Rúben Fonseca, de 23 anos, natural de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, termina hoje a sua ligação contratual com os auriverdes, refere numa segunda nota de imprensa a SAD do Tondela.

Em ambos os casos, o Tondela "enaltece o profissionalismo demonstrado" ao serviço da equipa e deseja aos dois atletas "felicidades para o futuro".