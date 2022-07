Tondela começa a venda dos bilhetes para a Supertaça na segunda-feira

O Tondela anunciou esta terça-feira que o processo de venda de bilhetes para Supertaça Cândido de Oliveira, marcada para 30 de julho, frente ao FC Porto, vai arrancar na segunda-feira, dia 18 de julho, pelas 10 horas.A venda dos ingressos será feita exclusivamente a sócios do Tondela, com a quota de maio em dia, sendo que os mesmos poderão ser adquiridos junto às Portas 5 e 6 do Estádio João Cardoso. Os bilhetes serão comercializados a 5, 10 e 20 euros e cada sócio só poderá aquirir um máximo de cinco ingresso. Cada sócio poderá apresentar, para além do seu cartão, mais dois cartões de associado do Tondela.Além disso, os sócios que comprarem bilhetes adicionais para as ZCEAP terão de fornecer os nomes completos dos acompanhantes. O Tondela informou igualmente que para crianças entre os 3 e os 6 anos será necessária a apresentação do termo responsabilidade devidamente preenchido disponível e que será dado no ato da compra do bilhete. O mesmo deverá ser apresentado na entrada do Estádio.O clube anunciou também a disponibilização de autocarros, no dia do jogo, para transportar adeptos de Tondela até ao Estádio Municipal de Aveiro. A viagem terá um custos de 10€ e é proibida a utilização de adereços alusivos ao adversário. Os autocarros partem às 17h30, a partir da Avenida das Comunidades.