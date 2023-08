Tondela confirma contratação de Lucas Mezenga

O Tondela confirmou, esta segunda-feira, a contratação do defesa-central Lucas Mezenga. O brasileiro, de 21 anos, reforça os auriverdes por empréstimo do Botafogo, válido por uma temporada, num acordo que, segundo a imprensa brasileira, contempla opção de compra.Na primeira declarações aos meiso do clube, o central não escondeu a satisfação pela chegada aos beirões. "Estou muito feliz por estar aqui. Chego com muita vontade de ajudar a equipa, vim para somar. Venho com a expectativa em alta", disse, revelando ter falado com Philipe Sampaio, antigo jogador do Tondela, antes da mudança: "Ele [Philipe Sampaio] disse-me muito bem do Tondela. Foi muito feliz aqui e que é o Clube ideal para me adaptar a uma nova realidade e ser também feliz."Reconhecendo ser uma "vantagem já saber como trabalham os treinadores portugueses", o brasileiro descreveu-se como um central "rápido e muito bom no jogo aéreo."Sem espaço na formação orientada por Bruno Lage, Mezenga fez apenas uma partida esta época e vai agora procurar a sua afirmação no Tondela, onde terá a sua primeira experiência na Europa. Pela equipa prinicipal do Fogão, o defesa disputou 13 jogos.Com esta contratação, o Tondela passa a ter quatro centrais no plantel, com o brasileiro a juntar-se a Jota, Ricardo Alves e Abdoulaye Ba.