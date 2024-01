Tozé Marreco e o AVS SAD: «Quero a equipa guerreira e ambiciosa que fomos nos últimos jogos da Liga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Sporting, em Alvalade, o Tondela regressa ao campeonato para um novo teste de fogo, desta vez contra o AVS SAD, que lidera atualmente a Liga Sabseg. No lançamento da partida, Tozé Marreco pediu uma equipa à imagem daquilo que tem mostrado nos encontros recentes."Quero a equipa guerreira, personalizada e ambiciosa que fomos nos últimos jogos do campeonato. Sabemos que vamos defrontar o líder da 2.ª Liga e que vai exigir o melhor de nós, mas acredito nos nossos rapazes e na sua resposta", disse o técnico, em declarações aos meios do emblema auriverde.O Tondela recebe o AVS SAD este domingo, pelas 14 horas.