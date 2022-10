Tozé Marreco e o jogo frente ao Mafra: «Temos de ir preparados para mais um dia de luta»

Ainda sem conhecer o sabor da derrota na presente edição do campeonato, o Tondela prepara-se agora para defrontar o Mafra. Na antevisão do encontro, Tozé Marreco não escondeu que está à espera de dificuldades, ainda que perspetive um bom jogo da sua equipa.

“O capítulo da Taça de Portugal ficou fechado para nós, mas a parte boa é que a equipa demonstrou exatamente a mesma mentalidade. Com menos um demos uma resposta incrível. O nosso a partir de segunda de manhã foi prepararmos este jogo, no qual esperamos dificuldades extremas. O Mafra mantém o mesmo treinador desde o ano passado e, apesar de não estar a passar o melhor momento, vai querer reagir com tudo. Alguns dos resultados do Mafra têm sido injustos e temos de ir preparados para mais um dia de luta”, disse o técnico aos meios do clube.

O encontro em Mafra está agendado para as 15h30 deste domingo.