Tozé Marreco: «É uma derrota dura e que nos custa, porque tem números exagerados»

Tozé Marreco reconheceu que a derrota do Tondela diante do Ac. Viseu foi "dura" pelos "números exagerados" e reiterou que o clube sempre olhou para a Allianz Cup como uma preparação para o campeonato."Nós encarámos esta Taça da Liga mais como preparação para o resto, e o resto é o campeonato, e não pensávamos nos pontos. Sempre o disse, não é surpresa", começou por referir o treinador dos beirões."É uma derrota dura, que nos custa, porque tem números exagerados. Foi um jogo entre duas equipas que criam sempre muitas oportunidades. O Académico foi mais eficaz e é um vencedor justo. Agora é focar no campeonato, onde temos dado excelente resposta e procurar o nosso objetivo que é salvar este Tondela", acrescentou.