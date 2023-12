Tozé Marreco esteve à conversa com Gyökeres: «Disse-lhe que nunca vi um avançado tão completo como ele»

Apesar da derrota, Tozé Marreco diz ter gostado do que viu diante do Sporting . Na análise à partida, o treinador do Tondela apenas lamentou os dois erros que levaram aos golos dos leões."Se quisermos condicionar e saltar na pressão contra estas equipas, acontece o que aconteceu ali a partir do 2-1. Tínhamos de arriscar, mas ao pressionar mais alto não o fizemos de forma tão organizada, abrimos mais espaço e com estes jogadores... São de altíssimo nível e conseguem encontrar esses espaços. Na primeira parte tivemos pouca bola, mas cometemos dois erros que pagámos. A única vez que fizemos saltar o central, o Sporting aproveitou. Depois disso, na segunda parte, tínhamos de arriscar, para ir atrás. Deixámos boa imagem em alguns momentos. Agora é focar no principal, estamos bem vivos no campeonato. Nos últimos 15 jogos perdemos 3. Aqui ninguém me ouviu dizer que seríamos primeiros em janeiro. Chegámos vivos aqui a este jogo. Estamos nos 'oitavos' diante do Sporting na Taça de Portugal. Estamos num processo de crescimento", reforçou o técnico.No final da partida, Tozé Marreco esteve à conversa com Viktor Gyökeres e o jornalista da SportTV procurou saber o conteúdo do diálogo e se o técnico tinha dado alguns conselhos ao sueco. A resposta foi clara. "(risos) Eu dar conselhos a um jogador daqueles... Disse-lhe que nunca vi um avançado como ele. Diz-se mal com facilidade, em todo o lado, nas redes sociais... Quando deve ser cara à cara não se diz as coisas. Apenas lhe disse que, do que me lembro - também sou novo -, nunca vi um avançado tão completo como ele. É um gosto vê-lo, que faça o seu trajeto, que será com certeza muito bom".