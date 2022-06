Torreense anuncia contratação do defesa Nuno Campos

O Torreense, clube da 2.ª Liga, anunciou esta quinta-feira a contratação de Nuno Campos, lateral-direito de 29 anos.

O defesa chega ao emblema do oeste proveniente do Desportivo de Chaves, clube que representou na última temporada, também na 2.ª Liga, no qual realizou 25 jogos.

Formado no Nacional, Nuno Campos conta também com uma passagem pelo Mafra, abraçando, desta forma, uma nova aventura na sua carreira, permanecendo no segundo escalão do futebol português.

Depois de Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira e João Paulo, Nuno Campos torna-se no sexto reforço do Torreense, que ascendeu esta época à 2.ª Liga e vai continuar a ser orientado pelo treinador Nuno Manta Santos.