André Rodrigues reforça Torreense

André Rodrigues, médio de 25 anos, é o mais recente reforço do Torreense. Chega a Torres Vedras proveniente do CD Feirense, onde protagonizou uma época com 11 golos apontados e uma assistência.Na época 2021/22 havia alinhado também ao serviço do clube de Santa Maria da Feira. Conta ainda com uma longa carreira ao serviço do FC Felgueiras 1932 (a nível de formação e profissional), clube da sua cidade natal.