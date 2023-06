Anthony D'Alberto regressa a Portugal para reforçar o Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O congolês Anthony D'Alberto é o primeiro reforço do Torreense para a temporada 2023/24, anunciou esta segunda-feira o clube da 2.ª Liga.

O defesa, de 28 anos, alinhou pelos dinamarqueses do Aarhus nas últimas duas temporadas, e está de volta a Portugal, onde já alinhou pelo Moreirense, entre 2018 e 2021, e também pelo Sp. Braga - sobretudo na equipa secundária -, entre 2015 e 2018.

O futebolista vai agora trabalhar às ordens de Rui Ferreira, técnico que substituiu Pedro Moreira no comando do emblema do Oeste.

De resto, o Torreense deu hoje início à nova temporada, com alguns dos jogadores a realizarem já os habituais testes médicos, que se vão prolongar por mais dois dias.