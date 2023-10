Avançado do Torreense destaca-se em ranking liderado por Ronaldo e que inclui... Brahimi e Seferovic

O avançado Welthon Sampaio, do Torreense, tem-se destacado neste início de temporada com seis golos em oito jogos, algo que, de resto, lhe valeu um lugar entre os 'gigantes'. Um estudo divulgado esta sexta-feira pelo CIES Football Observatory mostra que o brasileiro é um dos jogadores com mais de 30 anos que tem maior percentagem de golos por 90 minutos numa amostra de 73 campeonatos, num ranking que é liderado... por Cristiano Ronaldo.O internacional português do Al Nassr aparece no 1.º lugar com 1,45 golos a cada 90 minutos, à frente de Harry Kane (Bayern Munique), com 1,41, e do ex-FC Porto Yacine Brahimi (Al Gharafa), com 1,40. Billy Sharp (LA Galaxy) ocupa o 4.º lugar, com 1,32, imediatamente antes de Welthon Sampaio, que fecha o top-5 com 1,29.O ex-Benfica Haris Seferovic, curiosamente, está na 6.ª posição (1,19), à frente de Naim Sliti (Al Ahli, 1,17), Michal Duris (Spartak Trnava, 1,15), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys, 1,15) e Álvaro Morata (Atlético Madrid, 1,15), que fecham o top-10.Este estudo, refira-se, só inclui jogadores que tenham disputado pelo menos 270 minutos na presente temporada.