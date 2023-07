Avançado internacional haitiano reforça Torreense

Antoine Carnejy vai ser apresentado esta quinta-feira como reforço para o ataque do Torreense. O avançado internacional haitiano, que completa precisamente hoje 32 anos, assinou há instantes o contrato com o emblema do Oeste válido por uma temporada.Trata-se de um regresso a Portugal, dado que Antoine esteve ao serviço do Casa Pia na segunda metade da época 2021/22 (15 partidas e 4 golos) e igualmente na primeira metade da seguinte (11 partidas e 2 golos).Após ter abandonado os gansos, o craque haitiano militou nos israelitas do Hapoel Haifa, no entanto não resistiu ao projeto que lhe foi apresentado pelo Torreense e é mais um reforço de peso para Rui Ferreira para a temporada 2023/24. "Estou muito feliz pelo convite que o Torreense me fez e estou muito motivado para ajudar o clube a cimentar a sua posição no futebol profissional português", disse o goleador aodepois de rubricar a sua ligação aos azuis e grenás.Recorde-se que Antoine Carnejy possui uma estampa física invejável com 1,91 metros e 86 quilos, além de contabilizar pela Seleção A do Haiti: 19 encontros e 11 golos.