Azarias Londoño reforça ataque do Torreense

E vão doze reforços. Azarias Londoño é o senhor que se segue anunciou esta quarta-feira o Torreense.

O avançado de 22 anos chega ao Estádio Manuel Marques proveniente do Comunicaciones, clube da Guatemala, após um período de empréstimo do Alianza do Panamá.

O panamiano conta já com cinco internacionalizações pela seleção A do seu país, tendo um golo anotado.

Londoño, aliás, está a dar o seu contributo ao Panamá na atual edição da Gold Cup, onde os panamianos medem forças amanhã com os Estados Unidos da América numa das meias-finais da competição.