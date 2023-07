Benny reforça Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O médio ofensivo de 26 anos, Benny, é a mais recente contratação do Torreense para a temporada 2023-24.



Bem-vindo, Benny! #PaixãoAzulGrená #Benny pic.twitter.com/KjeeZ89NLM — SCU Torreense (@scu_torreense) July 1, 2023

O médio ofensivo Benny, de 26 anos, é o quarto reforço do Torreense para a próxima época. O jogador chega a Torres Vedras proveniente do DOXA (Chipre), onde se afirmou como titular indiscutível tendo somado 68 jogos e 9 golos nas duas últimas temporadas.Benny passou pela formação de Benfica, Oeiras e Belenenses, tendo feito a sua estreia na 1ª Liga ao serviço da B SAD. Seguiram-se duas temporada no Grupo Desportivo de Chaves antes de rumar ao Chipre.