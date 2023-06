Carlos Henriques é a segunda renovação do Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Carlos Henriques renovou com o Torreense, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga SABSEG, e vai cumprir a terceira temporada no clube.

O guarda-redes, que na última época foi opção em dois jogos da Taça da Liga e em apenas um no campeonato, é a segunda renovação oficializada pelo clube, uma vez que o conjunto do Oeste tinha já anunciado a continuidade do colega de posição, Vágner.

Aos 29 anos, Carlos Henriques conta com passagens por Portimonense, Paços de Ferreira, Sp. Covilhã, Mafra e Torreense, emblema que representou nas duas últimas épocas e que ajudou a regressar aos campeonatos profissionais na época 2021/22.