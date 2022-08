E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O colombiano Carlos Rentería é reforço do Torreense, proveniente do Académico de Viseu, anunciou esta quarta-feira, o clube de Torres Vedras, que disputa a Liga Sabseg.

Na última época, o médio, de 27 anos, fez uma assistência em 29 partidas pelos viseenses, clube a que tinha chegado no início da temporada, depois de já ter competido no futebol colombiano, brasileiro e mexicano.

A formação de Torres Vedras ocupa a última posição da 2.ª Liga, tendo perdido com o Farense, por 2-1, e com o Nacional, 2-0, nas duas jornadas do campeonato já disputadas.