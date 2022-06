Diego Raposo renova por mais uma temporada com o Torreense

O plantel do Torreense para o regresso à 2.ª Liga começa a ganhar forma. Agora, foi a vez de Diego Raposo prolongar o contrato com o emblema do oeste por mais uma temporada."Diego Raposo chegou ao Torreense no início de 2021/2022 e foi peça importante para o sucesso desportivo do SCUT, tendo disputado todos os encontros na Fase de Subida e a final da Liga 3. O jogador vai agora para a sua segunda temporada consecutiva no Torreense, acompanhando o clube na subida de divisão", pode ler-se no comunicado.O avançado, de 25 anos, terá assim a primeira oportunidade de jogar nos campeonatos profissionais, depois de passagens por Águeda, Felgueiras e Beira-Mar.