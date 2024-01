Extremo brasileiro Lucas Silva reforça Torreense

Lucas Silva foi esta segunda-feira oficializado como o primeiro reforço de inverno do Torreense. O extremo brasileiro, de 25 anos, chega do Guarani, clube da segunda divisão daquele país pelo qual realizou 14 jogos esta época. Antes, havia passado pelo Avaí e pelo Paços de Ferreira, onde somou um total de 49 partidas, com destaque para a participação na Conference League em 2021/22.O mais recente jogador do emblema do Oeste, que irá reforçar o ataque do plantel às ordens de Manuel Tulipa, é formado no Flamengo, clube em que conquistou a Taça Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca com o treinador português Jorge Jesus entre 2019 e 2020.