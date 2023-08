Guzmán reforça meio-campo do Torreense

Oficializada a notíciapor: Guzmán é reforço do Torreense. O médio colombiano de 26 anos deixa o Estrela da Amadora, que fica com 50% do passe do jogador (deterá 20% de futura transferência, mediante o acordo prévio para a cedência de 30% dos direitos económicos ao Once Caldas).Na época passada, que marcou a subida da 2.ª Liga do Estrela da Amadora, o centrocampista de 1,87m atuou em 35 jogos pelos tricolores, marcando dois golos.