José Sebastião tomou posse no Torreense

A tomada de posse de José Sebastião, para dar oficialmente o pontapé de saída do primeiro mandato à frente do Sport Clube União Torreense, que milita atualmente na Liga Sabseg, decorreu esta sexta-feira ao final do dia, no Museu Torreense, em Torres Vedras.Foi a passagem de testemunho de Mário Miranda para José Sebastião. O novo presidente destaca que os principais objetivos passam por "manter a equipa de futebol nos campeonatos profissionais", bem como "fazer obras" de melhoramento do Estádio Manuel Marques. Por outro lado, José Sebastião, no seu primeiro discurso à frente no cargo, lembra um episódio da sua antiga vida profissional para sublinhar a "grandeza do Torreense". "Uma vez estava no Norte do país e quando se fala de Torres Vedras, toda a gente reconhece a cidade pelo Torreense, Joaquim Agostinho e Carnaval", recorda. E continua: "Sinto-me imensamente honrado de fazer parte desta equipa", sem esquecer: "Prometo empenhamento para levar o torreense o mais longe possível", frisou Sebastião.