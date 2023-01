Jovan Lukic é reforço do Torreense

O Torreense garantiu o jovem médio sérvio Jovan Lukic para a segunda metade da época, por empréstimo dos austríacos do Lask Linz.Trata-se de um jogador de apenas 20 anos, que ao longo das últimas quatro épocas alinhou ao serviço do Cukaricki, emblema que segue na quarta posição do campeonato sérvio. Lukic disputou, também, a fase de qualificação da presente edição da UEFA Conference League, onde inclusivamente apontou um golo.O jovem criativo conta também com um passado ligado aos escalões de formação da seleção sérvia, uma vez que contabiliza internacionalizações ao serviço das equipas de Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-21.