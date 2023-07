Keffel renova contrato com o Torreense

Tal como oavançou em data oportuna, Keffel renovou o seu vínculo contratual com o Torreense por mais um ano anunciou esta segunda-feira o emblema do Oeste.O lateral-esquerdo brasileiro, de 23 anos, na última temporada alinhou em 15 partidas. Depois da saída de Simão Rocha para o Paços de Ferreira, Keffel irá lutar agora por uma vaga no onze com Simãozinho (ex-Penafiel), recém chegado ao Estádio Manuel Marques.