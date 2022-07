Keffel Resende deixa Trofense e é o 10.º reforço do Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista brasileiro Keffel Resende, que jogou no Trofense nos dois últimos anos, vai representar o Torreense na temporada 2022/23, anunciou esta quinta-feira o clube de Torres Vedras, que vai disputar a Liga Sabseg.

O defesa esquerdo alinhou pelo Trofense nas duas últimas temporadas, sendo que, na época de estreia, em 2020/21, foi o 'herói' da conquista do Campeonato de Portugal, apontando o golo decisivo na final diante do Estrela da Amadora, que os nortenhos venceram por 1-0, após prolongamento, no Estádio Cidade de Coimbra.

Já na temporada transata, o brasileiro, de 22 anos, cumpriu 31 jogos pela formação da Trofa: 28 na 2ª Liga, dois na Taça de Portugal e um na Taça da Liga.

Keffel Resende é o 10.º reforço para o plantel orientado pelo técnico Nuno Manta Santos, depois das contratações de Simão Rocha, Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo, Nuno Campos, Juan Balanta e Nuno Pina.