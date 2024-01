Léo Azevedo reforça os sub-23 do Torreense

O Torreense contratou Leonardo 'Léo' de Azevedo Silva aos brasileiros do Palmeiras.O médio, de 19 anos, vai começar por ser integrado nos sub-23 dos azuis e grenás.Natural de Caetés, o jovem canarinho iniciou a sua formação no Corinthians e transitou para o Palmeiras no escalão de sub-17, clube que representou desde 2021 e no qual deu nas vistas ao serviço da equipa de sub-20, onde em 2023 em 45 partidas apontou 4 golos.Na sua primeira experiência fora do país natal, Léo Azevedo vai começar a trabalhar às ordens de Tiago Fernandes sob o olhar atento de Tulipa.