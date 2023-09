Marvin Elimb pretendido por clubes dinamarqueses

O defesa Marvin Elimb, um dos principais jogadores do Torreense da atualidade, que tem sido uma peça fundamental do xadrez de Rui Ferreira no bom arranque de temporada dos azuis e grenás, despertou o interesse de grandes clubes da Dinamarca, tais como o Brondby (atual segundo classificado da liga dinamarquesa), Nordsjaelland (terceiro) e Viborg (oitavo), de acordo com o que tem sido veiculado na imprensa dinamarquesa nos últimos dias.Recorde-se que o interesse do Brondby não é de agora, visto que este emblema histórico da Escandinávia e do Velho Continente tem vindo a observar o defesa de 20 anos, natural de Estrasburgo. No último mês enviou, inclusivamente, representantes a Torres Vedras aquando da partida entre Torreense e Oliveirense, realizado a 3 de setembro.O franco-camaronês Elimbi, dotado de uma estampa física considerável com 1,86 m, que atua como defesa-direito ou defesa-central, tem uma cláusula de rescisão avaliada em cinco milhões de euros.