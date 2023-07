Marvin Elimbi reforça defesa do Torreense

Marvin Elimbi é o quinto reforço do Torreense para a temporada 2023/2024. O anúncio da transferência do defesa-central françês aconteceu ao início da tarde deste sábado pelo antigo clube do jogador, o Estrasburgo (França), através do site oficial.Trata-se dum jovem, de 20 anos, que na época passada esteve por empréstimo ao serviço de outro clube gaulês, o Orléans, onde alinhou em 23 partidas.O Torreense deverá oficializar a contratação de Marvin Elimbi nas próximas horas.