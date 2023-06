Nuno Campos aumenta lote de renovações do Torreense

O defesa Nuno Campos vai continuar a representar as cores do Torreense na temporada 2023/24, informou este domingo o clube da 2.ª Liga.

O futebolista, de 30 anos, vai iniciar a segunda época consecutiva no conjunto do Oeste, juntando-se a Vágner, Carlos Henriques, João Afonso, Carlos Rentería, Diego Raposo, Renato Santos e Patrick Fernandes no grupo de jogadores que já estão confirmados no plantel que será treinado por Rui Ferreira.

Nuno Campos, de resto, foi opção em 26 jogos na primeira temporada do clube, sendo que 23 foram em partidas referentes ao campeonato.